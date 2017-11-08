  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD'den Suudi Arabistan'ın İran açıklamasına destek

ABD'den Suudi Arabistan'ın İran açıklamasına destek

ABD, "İran rejiminin faaliyetlerini kınıyoruz. Saldırganlık ve uluslararası hukuk ihlaline karşı Suudi Arabistan ve Körfez müttefiklerimizin yanındayız." açıklaması yaptı.

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ABDden Suudi Arabistanın İran açıklamasına destek

ABD yönetimi, Suudi Arabistan'ın, İran'ın Yemen'de Husi milislere güdümlü füzeler başta olmak üzere yasa dışı silah sağlamakla suçladığı açıklamasına destek verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açılamada, Suudi Arabistan'ın Husi milislerin gerçekleştirdiği füze saldırlarının arkasındaki İran desteğini "ifşa eden" açıklamasından duyulan memnuniyet vurgulandı.

Açıklamada, "İran'ın bölgedeki faaliyetlerini kınıyoruz. İran rejiminin saldırganlığı ve uluslararası hukuk ihlalleri karşısında Suudi Arabistan ve Körfez müttefiklerimizin yanındayız." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yemen'deki çatışmalar başlamadan önce ülkede bu füze sistemleri yoktu. İran rejiminin kendi bölgesel ihtirasları için Yemen'deki çatışmayı kışkırttığını ortaya koyan bu kanıtlar hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi için Birleşmiş Milletler'e çağrı yapıyoruz.

ABD, tüm ülkeleri İran rejiminin BM Güvenlik Konseyi'nin, Husiler'e silah satışını yasaklayan ve İran'ı silah ve güdümlü füzeler başta olmak üzere her türlü ilgili donanımı ihraç etmekten men eden 2216 ve 2231 no'lu kararlarını sürekli olarak ihlal eden İran rejimine hesap sormaya çağırmaktadır. Husi milislerin, İran Devrim muhafızlarının sağladığı olanaklarla Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırılar, bölgesel güvenliği ve BM'nin çatışmaya çözüm bulma konsundaki çabalarını tehdit etmektedir.

ABD, bu saldırılara karşılık vermek ve İran rejiminin bölgedeki istikrarı tehdit eden faaliyetlerini ifşa etmek için benzer görüşteki ortaklarıyla birlikte çalışmayı sürdürecektir."

AA 

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