  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.567
    EURO 4.193
  • BIST 103417.44
    ALTIN 148.173
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'den Suudi Arabistan'ın 'ehliyet' kararına destek

ABD'den Suudi Arabistan'ın 'ehliyet' kararına destek

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan yönetiminin dün aldığı ve kadınlara ehliyet alma hakkı getiren kararı takdirle karşıladığını açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDden Suudi Arabistanın ehliyet kararına destek

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan yönetiminin dün aldığı ve kadınlara ehliyet alma hakkı getiren kararı takdirle karşıladığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Donald J. Trump, Suudi Arabistan'ın kadınlara araç sürme hakkı tanıyan kararını takdir etmektedir. Bu, Suudi Arabistan'daki kadınların hak ve fırsatlarını yaygınlaştırma anlamında pozitif bir adımdır. Bu ve 2030 Vizyonu gibi reformlar yoluyla Suudi toplumunu ve ekonomisini güçlendirme çabalarında Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam edeceğiz."

Suudi Arabistan, dün yayımladığı bir kararname ile kadınların da ehliyet alarak araç sürmesine imkan tanınacağını duyurmuştu. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz imzalı kararnameyle "kadınların araç sürmesi önündeki yasal engelin kaldırıldığı" belirtilmişti.

Etiketler: Trump, abd, Suudi Arabistan, ehliyet yasağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER