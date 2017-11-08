ABD'den Suudi Arabistan'a: Soruşturmaları adil yürütün

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suudi Arabistan'da aralarında prensler, bakan, bakan yardımcıları, eski bakanlar ve iş adamlarının olduğu onlarca kişinin "yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla" gözaltına alınmasına ilişkin günlük basın toplantısında açıklama yaptı.

Nauert, "Suudi yetkilileri, yolsuzluk yaptığını düşündükleri yetkililere ilişkin yürüttükleri soruşturmaları devam ettirmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Bu süreci adil ve şeffaf bir şekilde yürütmelerini umut ediyoruz." dedi.

Suudi Arabistanlı yetkililerle "yakın ilişki" içinde olduğunu belirten Nauert, Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerilime ilişkin de açıklama yaptı.

Nauert, "Gelişmeleri çok yakından ve dikkatlice takip ediyoruz. Suudi Arabistan'la uzun zamana dayanan bir ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA