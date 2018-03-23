ABD'den Suudi Arabistan'a 1 milyar dolarlık silah satışı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Beyaz Saray ziyareti, silah pazarlama fuarına dönüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a sattıkları silahların tanıtımını bir karton üzerine yapıştırılmış uçak fotoğrafları ile yaptı.

Bu ziyaretten sonra Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, ABD'nin Suudi Arabistan'a yeni silah satışı yaptığını açıkladı.

6700 tane TOW anti tank füzesi

Dışişleri Bakanlığı, 6700 civarında TOW 2B tipi anti tank füzesi için 670 milyon dolar değerinde satın alma talebini onayladı.

Açıklamada, TOW 2B füzelerinden 96'sının deneme amaçlı satılacağı duyuruldu.

Bunun yanı sıra Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri için 300 milyon dolar değerinde yedek parça alım talebine de onay verildi.

Suudi ordusunun envanterinde bulunan ABD yapımı M1A2 Abrams tankları, M2 Bradley taarruz araçları, HMMWV tipi ağır zırhlı araç ve hafif zırhlı araçlar ile obüs topları için yedek parça tedarik edilecek.

Suudi Arabistan Kara Havacılık Komutanlığı için yedek parçalardan oluşan toplam 106 milyon dolarlık silah satışı da onaylandı.

Bu satışların gerçekleşmesi için ABD Kongresinden 30 gün içinde herhangi bir itiraz gelmemesi gerekiyor.

Beyaz Saray'da silah pazarlaması

Satışların, Selman'ın ABD ziyareti sırasında onaylanması dikkati çekti. Muhammed bin Selman, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Trump, Suudi Arabistan'ın ABD'den son dönemde milyarlarca dolarlık silah aldığını ve alımlara devam ettiğini söyledi.

Suudi Arabistan'a sattıkları silahların reklamını yaptı

Suudi Arabistan'a son dönemde satılan 12,5 milyar dolarlık silahların görsellerinin yer aldığı karton bir panoyu da gösterdi.

Ayrıca Trump, Suudi Arabistan'ın sipariş ettiği 13 milyar dolar değerinde Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD), 3,8 milyar dolarlık C-130 taktik nakliye uçağı, 1,2 milyar dolarlık tank ve 1,4 milyarlık P-8 Poseidon askeri uçağı için de çalışmalara başladıklarını ve en kısa süre içinde bu silahları teslim edeceklerini açıkladı.

Prens Selman'a zor anlar yaşattı

Trump'ın pazarlama çalışması sürerken, Suudi Arabistan veliaht prensinin, içine düştüğü durumdan memnuniyet duymadığı belli olan yüz ifadesi kameralara yansıdı.

Kaynak: AA, TRT Haber