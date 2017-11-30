ABD'den Suriye'deki topçu birliğine 'yurda dön' emri

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, ABD'nin Rakka operasyonu için Suriye'ye gönderdiği 400 kişilik topçu birliğini geri çekiyor.

Birleşik Göre Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu yazılı açıklama yaptı.

"Şehrin kurtarılması ve DEAŞ'ın kaçmasıyla birliğin yurda dönmesi emri verildi. Yerine herhangi bir birlik gönderilmeyecek." denildi.

Rakka'nın kuşatılması kapsamında ABD'nin ilk olarak 6 Haziran'da 400 kişilik bir deniz piyade birliğiyle M777 obüs toplarını Suriye'ye gönderdiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA