ABD'den "Suriye'de çok uluslu askeri müdahale" değerlendirmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yapılan kimyasal silah saldırısı sonrası sert bir karşılık verileceğini, kısa sürede önemli bir karar alınacağını açıkladı.

3 ülkenin katılımıyla gerçekleşebilir

Adlarının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililer, ayrıntı vermemekle birlikte, bazı askeri seçeneklerin hazırlandığını söyledi. Seçenekler ya da olası askeri operasyon konusunda Beyaz Saray'dan, Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlar, Suriye'de bundan sonra kimyasal silah kullanımını caydırıcı bir operasyona ABD'nin yanı sıra Fransa'nın, belki de İngiltere'nin katılabileceğinden söz ediyorlar.

Fransa'dan askeri karşılık açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Şubat ayında, eğer Suriye kimyasal silahları yasaklayan antlaşmalara riayet etmezse Fransa'nın askeri karşılık vereceğini söylemişti. Ortadoğu'da konuşlu 10'dan fazla uçağı bulunan Fransa, Suriye'yi denizden de vurma imkanına sahip.

İngiltere, ABD ve Fransa'yla yakın temasta

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Karen Pierce dün gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin "önce etkin bir soruşturma yapılmasından yana olduğunu" ancak bütün seçeneklerin masada olduğunu ve Londra'nın ABD ve Fransa hükümetleriyle yakın temasta olduğunu söyledi.

Hedefte kimyasal tesisler var

Uzmanlar, eğer yapılırsa, misilleme saldırılarının, daha önce Suriye hükümetinin kimyasal silah saldırılarında adı geçen tesislere yönelik olacağını söylediler. Uzmanlara göre, sosyal medyada Duma saldırısında kullanıldığı iddia edilen Mi-8 Suriye helikopterlerinin konuşlandığı Dumayr hava üssü gibi üsler hedef olabilir.

Daha etkin bir saldırı ise, kuzeybatı Suriye'de bulunan Humaymim havaalanına yapılabilir. Humaymim, Beyaz Saray'dan 4 Mart'ta yapılan bir yazılı açıklamada, Şam ve Doğu Guta'ya yönelik hava saldırılarına katılan Rus uçaklarının hareket noktası olarak belirtilmişti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı yetkili, askeri operasyondan haberdar olmadığını ancak böyle bir saldırı planlanırken Suriye'nin kimyasal silah programında kullanılan hedeflere odaklanılması ancak bu arada sivillerin yaşadığı bölgeleri zehirli gaz serpintisinden koruyacak önlemlerin alınması gerekeceğini söyledi.

Rusya: Vahim sonuçlarla karşılaşılabilir

Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Vassily Nebenzia dün yaptığı açıklamada ABD'yi eğer Suriye hükümet güçlerine karşı bir saldırı yaparsa, vahim sonuçlarla karşılaşacağı konusunda uyardıklarını söyledi.

Washington'da Institute for the Study of War adlı düşünce kuruluşundan Jennifer Cafarrella, Amerikan saldırıları eğer İran ve Rusya'ya askeri açıdan zarar verirse, Washington'un da bir mukabeleyle karşılaşmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Reuters