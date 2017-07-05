  • 06 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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ABD'den Somali'ye hava saldırısı

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Somali'de Eş-Şebab'a ait bir toplanma alanına hava saldırısı düzenledi.

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ABDden Somaliye hava saldırısı

ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM), Somali'de Eş-Şebab'a ait bir toplanma alanına yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, saldırıyı "kitlesel savunma" olarak niteledi.

Söz konusu saldırının, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun yaklaşık 400 kilometre güneydoğusunda yapıldığını aktaran Davis "Saldırıda Eş-Şebab'a ait bir toplanma alanı hedef alındı. Kullanılabilir istihbari bilgiler üzerinden hareket edilerek gerçekleştirildi. Sonuçlarını değerlendiriyoruz. Yeni bilgiler çıktıkça paylaşacağız." dedi.

ABD'nin Eş-Şebab'a karşı Somali ordusuna destek vermek üzere ülkede 50 özel kuvvet askeri bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, AFRICOM'a mart ayında Somali'de tek taraflı saldırı yapma yetkisi vermişti.

Yetkilendirme sonrası AFRICOM, geçen ay örgütün lojistik bağlantı noktasına hava saldırısı düzenlemiş ve 8 Eş-Şebab militanını öldürmüştü.

Etiketler: abd, Somali, AFRICOM, eş şebab
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