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ABD'den Somali'de hava saldırısı: 27 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

ABD, Somali'nin kuzeydoğusunda terör örgütü Eş-Şebab'a karşı geçen cumartesi günü düzenlediği hava saldırısında 27 örgüt üyesini öldürdü.

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ABDden Somalide hava saldırısı: 27 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin kuzeydoğusunda, Eş-Şebab örgütüne ait mevziye geçen cumartesi günü hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 27 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü duyurulan açıklamada, Somali hükümeti ile koordineli düzenlenen operasyonda sivil kaybın yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca ABD güçlerinin, Amerikan vatandaşlarını savunmak ve terör tehditlerini başarısızlığa uğratmak için Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ile iş birliği içinde elindeki bütün imkanları kullanmaya devam edeceği aktarıldı.

Bu operasyonun, ABD kuvvetlerinin, bu yıl içinde Eş-Şebab örgütünü hedef aldığı ve örgütte en fazla kaybın yaşandığı hava saldırısı olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, Somali, hava saldırısı
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