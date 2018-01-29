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ABD'den Soçi kararı

ABD, Rusya'nın Soçi kentinde Suriye'de kalıcı barışın tesis edilmesi için düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayacak.

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ABDden Soçi kararı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, ABD temsilcilerinin Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne gözlemci olarak katılmayacaklarını açıkladı. 

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Suriye görüşmelerinin Soçi yerine Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında yapılması gerektiği vurgulandı.

Büyükelçilik Basın Sekreteri Mariya Olson, "Birleşik Devletler, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyaloğu Kongresi'ne gözlemci olarak katılmayacak. Suriye müzakere komitesinin Soçi'deki kongresine katılmayacak. ABD'nin kongre kararına saygı duyduğunu belirtmek isteriz" dedi. 

Kaynak: TRT Haber/İHA

Etiketler: Suriye Ulusal Diyaloğu Kongresi, soçi, abd
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