  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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ABD'den S-400 yorumu: Kaygı verici bir durum

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemi alımı görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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ABDden S-400 yorumu: Kaygı verici bir durum

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemi alımı görüşmelerine ilişkin, "NATO üyesi ülkelerin NATO sistemleriyle uyumlu askeri malzeme kullanmaları önemli." dedi.

Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında bir soru üzerine Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 savunma sistemi görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nauert, "NATO üyesi ülkelerin NATO sistemleriyle uyumlu askeri malzeme kullanmaları önemli. Rusya sistemi, eğer Türkiye bahsedildiği gibi S-400'leri alırsa bu standartlara uymaz ve bu bizim için kaygı verici bir durum." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri-teknik iş birliğinden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, TASS haber ajansına verdiği röportajda, Rusya ile Türkiye arasında S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına yönelik sözleşmenin imzalandığını ve uygulanmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Etiketler: abd, s400, rusya, Türkiye füze, rusya füze, Putin, nauert, haber, Haberler
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