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ABD'den Rusya'ya yönelik vize hamlesi

ABD'nin, Rusya'dan yapılan göçmen harici vize türlerine yönelik operasyonlarını donduracağı bildirildi.

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ABDden Rusyaya yönelik vize hamlesi

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, ABD'li diplomatların sayısını azaltmasına yönelik talebi nedeniyle, ülkede yapılan göçmen harici vize türlerine yönelik operasyonların 23 Ağustos itibarıyla dondurulması kararı alındığı belirtildi.

Vize işlemlerinin Moskova'da 1 Eylül itibarıyla eski haline getirileceğinin kaydedildiği açıklamada, Rusya'nın diğer şehirlerindeki konsolosluklardaki vize işlemlerinin ise süresiz olarak askıya alındığı ifade edildi.

Rusya, ABD'nin yürürlüğe koyduğu yeni yaptırımlara karşılık ABD'den Rusya'daki personel sayısını, Rus büyükelçiliğinin ABD'deki personel sayısı olan 455 kişiye indirmesini istemişti.

Etiketler: abd, ABD'den Rusya'ya yönelik vize hamlesi
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