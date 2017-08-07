  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » ABD'den Rusya'ya yeşil ışık

ABD'den Rusya'ya yeşil ışık

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD ve Rusya'nın sorunları çözebileceğini söyledi.

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ABDden Rusyaya yeşil ışık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD ve Rusya'nın sorunları çözebileceğini ve aralarındaki gerginliği azaltabileceğine inandığını söyledi.

ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Filipinler'in Başkenti Manila'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Tillerson,, Washington ve Moskova'nın tansiyonu azaltmak için bir yol bulabileceğini, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği şüphesiyle aradaki bağları koparmanın iyi olmayacağını belirtti.

Tillerson, Moskova'nın 2015 yılında yapılan ateşkesin sürekli ihlal edildiği Ukrayna krizi hakkında müzakerelere devam etmeye gönüllü olduğunu söyledi.

Tillerson, ''Birlikte çalışabileceğimiz alanları bulmalıyız, farklı olduğumuz alanlarda ise bunlara çözüm bulmaya devam etmeliyiz'' dedi.

Etiketler: Lavrov, tillerson, abd, rusya, Trump, Putin, abd rusya ilişkileri
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