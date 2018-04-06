ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar geldi

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklenen Ruslar ve şirketleri kamuoyuna duyuruldu.

Buna göre, 7 Rus oligark ve bu kişilerin kontrolündeki toplam 12 şirket, Rusya'ya yeni yaptırımlar bağlamında kara listeye alındı. Söz konusu kişilerin Rusya'nın önde gelen zenginleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, bu kişi ve kurumları "Rusya'nın küresel çaptaki bozucu eylemlerine destek vermek ve Putin rejiminden istifade etmekle" suçladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklenen Ruslar ve şirketleri kamuoyuna duyuruldu.

Buna göre, 7 Rus oligark ve bu kişilerin kontrolündeki toplam 12 şirket, Rusya'ya yeni yaptırımlar bağlamında kara listeye alındı. Söz konusu kişilerin Rusya'nın önde gelen zenginleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, bu kişi ve kurumları "Rusya'nın küresel çaptaki bozucu eylemlerine destek vermek ve Putin rejiminden istifade etmekle" suçladı.

Listeye alınan oligarklar

Listeye alınan oligarkların isimlerinin Vladimir Bogdanov, Oleg Deripaska, Suleiman Kerimov, Igor Rotenberg, Kirill Shamalov, Andrei Skoch ve Viktor Vekselberg olduğu açıklandı.

Bu kişilerin kontrol ettiği B-Finance Ltd., Basic Element Limited, EN+ Group, EuroSibEnergo ve GAZ Group gibi toplam 12 şirket de OFAC'ın yaptırım listesine girdi.

Beşşar Esed rejimine uzun zamandır silah temin ettiği ifade edilen Rus devletine ait Rosoboroneksport adlı silah ticaret firması ile bu kuruma bağlı "The Russian Financial Corporation Bank" (RFC Bank) adlı banka da aynı şekilde kara listeye alındı.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kurumların ABD'deki varlıklarını donduran ABD yönetimi, bu kişi ve kurumlarla iş yapılmasını da yasaklar listesine almış oldu.

İçişleri Bakanı da listede

OFAC'ın yaptırım listesine eklediği üst düzey Rus hükümet yetkilileri arasında ise İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Gazprombank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Akimov, Rusya Stratejik Çalışmalar Enstitüsü (RISS) Başkanı Mikhail Fradkov, Gazprombank'ın İcra Kurulu Üyesi Sergey Fursenko, Tula bölgesi Valisi Alexey Dyumin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev, Rusya Meclisi Duma üyesi Vladislav Reznik ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarından Evgeniy Shkolov gibi isimler yer aldı.

ABD yönetimi son olarak 15 Mart'ta, Rusya'nın 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak, 19 Rus vatandaşı ve 5 kurumunu yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Bu açıklamada, aralarında Rus İstihbarat Servisi (FSB), Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU), "İnternet Araştırma Ajansı" (IRA) adlı siber içerik üreten Rus firması ile bu ajansın finansmanını sağlayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Yevgeniy Viktorovich Prigozhin de dahil, toplam 19 kişi ve 5 kurum finansal yaptırım listesine eklenmişti.

En sert hamle

ABD, 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya oligarklarına karşı önümüzdeki günlerde yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili kaynaklar, ABD'nin bu kararının Rusya'nın iş insanlarına karşı en sert hamle olacağı yorumunda bulunmuştu.

Konuya yakın iki Amerikalı yetkilinin verdiği bilgiye göre önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenen önlemlerin bazıları Rus hükümeti ile olduğu kadar Putin ile yakın ilişkili iş adamlarına da yönelik olacak.

Kaynak: Reuters