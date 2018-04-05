ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi

ABD, 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya oligarklarına karşı önümüzdeki günlerde yeni yaptırımlar uygulayacak. Konuyla ilgili kaynaklar, ABD'nin bu kararının Rusya'nın iş insanlarına karşı en sert hamle olacağı yorumunu yapıyor.

CAATSA olarak da bilinen Yaptırımlar Yasası ile Muhalifler Yasası altında uygulanacak yaptırımların, en çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimleri etkileyeciği söyleniyor.

ABD - Rusya ilişkileri, Rusya ve İngiltere arasında yaşanan casus krizi sebebiyle kötüye gitmişti. Eski çifte Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinin ardından ABD, 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Kaynak: Reuters