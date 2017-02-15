ABD'den Rusya'ya 'Curise füzesi' konuşlandırdığı iddiası

Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında Flynn krizi sürerken saha da ısınıyor.

Amerikan yönetimi Rusya'nın 1987'deki uluslararası anlaşmayı ihlal ederek Cruise füzesi konuşlandırdığını iddia etti.

Sovyetler Birliğinin dağılmasından hemen önce, 1987'de, imzalanan Orta Menzilli Nükleer Silah Anlaşmasına göre taraflar bu tarz füzeleri konuşlandıramıyor.

Cruise füzelerinin nereye konuşlandırıldığına dair bilgi verilmedi.

Bunun yanısıra Amerikalı yetkililer birkaç Rus savaş uçağının geçen hafta Karadeniz'deki Amerikan destroyerine çok yakın uçtuğunu açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarında ise Rusya'ya ait casus gemisi tespit edildi.

AGI yani genel istihbarat gemisi olarak tanımlanan deniz aracı Küba'dan hareket ettikten sonra Delaware açıklarında uluslararası sularda tespit edildi.

Tüm bunlar akıllara yemin töreninden haftalar önce basında çıkan "Rusya'nın elinde Trump'ı köşeye sıkıştıracak kozlar var iddialarını akıllara getirdi.