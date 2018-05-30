ABD'den Rusya'ya "askerlerini çek" çağrısı

Esed Rejimi'nin, Rusya ve Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini tanıma kararı aldığı ve bu yerlerle diplomatik ilişkilerin kurulacağı açıklandı.

Suriye'nin kararına ABD'den tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD, Suriye rejiminin Rus işgali altındaki Gürcistan Abhazya ve Güney Osetya bölgeleriyle diplomatik ilişkiler kurma niyetini şiddetle kınıyor. Bu bölgeler Gürcistan'ın bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Abhazya ve Güney Osetya'daki pozisyonu sarsılmaz" dedi. Sözcü, Rusya'dan askerlerini bölgeden çekmesini isteyeceklerini de bildirdi.

Kaynak: Reuters