Dünya » ABD'den Rus ve Suriyeli iş adamlarına para aklama davası Buradasınız : Ana Sayfa

ABD'den Rus ve Suriyeli iş adamlarına para aklama davası

ABD Adalet Bakanlığı, 5'i Rus ve 3'ü Suriye vatandaşı olmak üzere 8 iş adamına, Suriye’ye jet yakıtı satmak, dolar transferi yapmak ve para aklamak suçlamalarıyla dava açtı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 09:57





