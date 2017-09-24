ABD'den PKK/PYD'ye "enerji kalkanı"

ABD, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin ele geçirdiği gaz üretim tesisini, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarına karşı korumaya aldı.

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupları, dün gece terör örgütü DEAŞ'ın hatlarından sızarak terör örgütü PKK/PYD'nin Deyrizor ilinin kuzeydoğu kırsalında dün ele geçirdiği en büyük gaz üretim tesisine saldırdı.

Tesisin kontrolünü sağlamak için harekete geçen rejim güçlerinin saldırısı terör örgütü PKK/PYD tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırının ardından bu sabah güvenliği sağlamak için ABD askerleri, tesisin çevresindeki mevzilere konuşlandı.

Bu arada, ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları tesis etrafında uçuşlar gerçekleştiriyor.

Terör örgütü PKK/PYD, dün Suriye'nin en zengin petrol sahalarının yer aldığı Deyrizor ilinin kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi "Konoko" adlı gaz üretim tesisinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu. Tesis, Deyrizor ilinin Irak sınır hattındaki alanda bulunuyor.

Tesisin bulunduğu saha, önceki akşam ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının ardından dün öğle saatlerinde PKK/PYD'nin kontrolüne geçmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın çatışmadan çekildiği bölgelerde ilerleyen PKK/PYD unsurları, Fırat Nehri doğusunda kalan diğer petrol sahalarını ele geçirmeyi planlıyor.

Öte yandan Rakka’nın batısında terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Tabka ilçesine henüz aidiyeti bilinmeyen uçaklar tarafından uyarı saldırısı düzenlendi.

En zengin enerji sahaları Deyrizor'da

Terör örgütü DEAŞ'ın çekildiği Irak sınırındaki alanda 11 önemli petrol yatağı bulunuyor. En büyüğü "El Ömer" olmak üzere ülkenin en zengin petrol sahaları Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor.

Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusundaki El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

DEAŞ son 3 yıldır, söz konusu petrol sahalarından milyonlarca dolar gelir elde etmişti.

Rusya'nın hava, İran'ın ise kara desteğini alan Beşşar Esed rejimi güçleri, Humus çölünden ilerleyerek ay başında kent merkezindeki 3 yıllık DEAŞ kuşatmasını kırmıştı.

PKK/PYD, rejim güçleriyle eşzamanlı olarak Deyrizor kırsalının kuzeydoğusunda ilerleyişini sürdürüyor. Örgüt, ABD destekli operasyonunu 9 Eylül'de ilan etmişti

İç savaş öncesi yaklaşık 230 bin kişinin yaşadığı Irak sınırındaki Deyrizor'un büyük bölümü, Temmuz 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor. AA