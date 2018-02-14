  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD'den Netanyahu'nun rüşvet aldığı iddialarına ilişkin açıklama

ABD'den Netanyahu'nun rüşvet aldığı iddialarına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "Netanyahu'nun rüşvet aldığı ve görevi kötüye kullandığı iddialarını biliyoruz, fakat bu konunun iç mesele olduğunu düşünüyoruz." dedi.

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ABDden Netanyahunun rüşvet aldığı iddialarına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, basın toplantısında bir soru üzerine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkındaki iddiaları değerlendirdi.

Netanyahu'nun rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı yönündeki iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçınan Nauert, "ABD'nin sadece Başbakan Benjamin Netanyahu ile değil, aynı zamanda İsrail hükümetiyle çok güçlü ilişkileri var. Gelişmeleri biliyoruz, fakat bu konunun iç mesele olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

İsrail polisi, Netanyahu hakkında yürüttüğü iki farklı yolsuzluk soruşturmasını tamamladığını açıklamıştı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı" iddiaları doğrultusunda yürütülen ve "1000 numaralı konu" olarak bilinen soruşturma kapsamında yeterli delile ulaşıldığı bildirilmişti.

Netanyahu ise hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını savunmuş, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: yolsuzluk, israil, Benjamin Netanyahu, abd
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