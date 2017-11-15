ABD'den Myanmar'a uyarı

Myanmar'a giden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Arakanlı Müslümanların karşı karşıya kaldıkları durumu "korkunç" olarak nitelendirdi.

Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson, Myanmar'da Cumhurbaşkanı Aung San Suu Kyi ve Genelkurmay Başkanı ile biraraya geldi.

Tillerson, Myanmar Hükümeti ve ordusunun ülkedeki herkesi korumakla yükümlü olduğuna dikkat çekti.

Arakan'da yaşananları korkunç olarak nitelendiren Tillerson, bununla birlikte etnik temizlik terimini kullanıp kullanmama konusunu halen değerlendirdiklerini bildirdi.

Tillerson, mültecilere 470 milyon dolarlık ek yardım yapacaklarını da duyurdu.

Myanmar'a yönelik yaptırımlar için zamanın şu aşamada uygun olmadığını söyleyen Tillerson, Myanmar ile Bangladeş arasında görüşmelerden memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Göçmenlerin ülkelerine geri dönüşü için iki ülkeyi işbirliği yapmaya çağırdı.

TRT HABER

