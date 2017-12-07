  • 07 ARALIK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.862
    EURO 4.558
  • BIST 105764.35
    ALTIN 156.181
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD’den, Myanmar’a askeri yaptırım

ABD’den, Myanmar’a askeri yaptırım

Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'a Myanmar ordu mensuplarına yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDden, Myanmara askeri yaptırım

Myanmar ordusu ve silahlı kuvvetlerinin Arakanlı Müslümanlara yönelik zulüm ve kanlı etnik temizlik yapması Dünya’da büyük tepkilere neden olmuştu.

300'e yakın köy ordu ve budistler tarafından yok edilmiş, 600 binden fazla Arakanlı yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalmış ve binlercesi de öldürülmüştü.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a Myanmar ordusu ve güvenlik gücü mensuplarına yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

Meclisten geçen önergede, Myanmar'da ağustos sonunda düzenlenen saldırılara cevaben "sivillere yönelik zulüm ve kanlı etnik temizlik" kınandı.

ABD Temsilciler Meclisi, Myanmar konusunda eyleme geçmesi için Trump yönetimine baskıyı artırması bekleniyor.

 

AA

Etiketler: myanmar, Arakan, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER