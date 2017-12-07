ABD’den, Myanmar’a askeri yaptırım

Myanmar ordusu ve silahlı kuvvetlerinin Arakanlı Müslümanlara yönelik zulüm ve kanlı etnik temizlik yapması Dünya’da büyük tepkilere neden olmuştu.

300'e yakın köy ordu ve budistler tarafından yok edilmiş, 600 binden fazla Arakanlı yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalmış ve binlercesi de öldürülmüştü.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a Myanmar ordusu ve güvenlik gücü mensuplarına yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

Meclisten geçen önergede, Myanmar'da ağustos sonunda düzenlenen saldırılara cevaben "sivillere yönelik zulüm ve kanlı etnik temizlik" kınandı.

ABD Temsilciler Meclisi, Myanmar konusunda eyleme geçmesi için Trump yönetimine baskıyı artırması bekleniyor.

AA