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ABD'den Münbiç açıklaması: Türkiye ile görüşmeler sürüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Münbiç konusunda ABD ve Türkiye arasındaki görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

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ABDden Münbiç açıklaması: Türkiye ile görüşmeler sürüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında bir soru üzerine Münbiç konusunda açıklamalar yaptı.

Nauert, geçen hafta Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun Ankara'da bir araya geldiğine işaret ederek, görüşmelerin 4 Haziran'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında Washington'da gerçekleşeceğini belirtti.

"Henüz Türk Hükümeti ile varılmış bir anlaşma yok." ifadesini kullanan Nauert, "Suriye dahil olmak üzere ortak kaygılarımızın olduğu konularda görüşmeler devam ediyor." dedi.

Sözcü Nauert, ayrıca tarafların Münbiç konusunda yol haritasını çıkardığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 4 Haziran'da Washington'da görüşecek.

Kaynak: AA

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