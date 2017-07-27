  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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ABD'den Maduro rejimine gözdağı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Venezuela'ya yaptırım kararı ile ilgili, "Maduro rejiminin hesap vermesi için daha ileri önlemleri değerlendireceğiz." dedi.

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ABDden Maduro rejimine gözdağı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Maduro rejiminin" halkına hesap vermesi için daha ileri önlemleri değerlendireceklerini bildirdi.

Haley, ABD'nin Venezuela'ya yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklamasında, ABD'nin Venezuela halkına yanlarında durma ve "vatandaşlarına acımasızca davranan ve demokrasiyi tahrip eden Maduro" rejimini yakından takip etme sözü verdiğine işaret etti.

"Bugün Venezuela halkına şiddet uygulanmasına ve yolsuzluğa karışan kişilere yaptırım uygulayarak bu sözü tutuyoruz." ifadelerini kullanan Haley, tüm seçenekleri masada tutmaya devam edeceklerini kaydetti.

Gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceklerini belirten Haley, şöyle devam etti:

"Maduro rejiminin hesap vermesi için daha ileri önlemleri değerlendireceğiz. Venezuela halkının bir zamanlar başarılı olan demokrasilerini şiddet ve korkutmalara rağmen koruma mücadelelerinde arkalarında durmaya devam edeceğiz." 

Etiketler: abd, Maduro rejimi
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