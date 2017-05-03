  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD'den Kuzey Kore'ye 'yaptırım' sinyali

ABD'den Kuzey Kore'ye 'yaptırım' sinyali

ABD Dışişleri Bakanı, "Kuzey Kore’ye yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyoruz, yeni yaptırımlar uygulamaya gerek olup olmadığını Kuzey Kore'nin davranışları belirleyecek" dedi.

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ABDden Kuzey Koreye yaptırım sinyali

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Kuzey Kore’ye yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyoruz, yeni yaptırımlar uygulamaya gerek olup olmadığını Kuzey Kore'nin davranışları belirleyecek.” dedi.

Tillerson, ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına yönelik yaptığı konuşmada, ülkenin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerine devam etmesi durumunda yeni yaptırımların gündeme gelebileceğini belirten Tillerson, "Kuzey Kore’ye yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyoruz, yeni yaptırımlar uygulamaya gerek olup olmadığını Kuzey Kore'nin davranışları belirleyecek." ifadesini kullandı.

Tillerson, "Kuzey Kore rejiminin bunu göz önünde bulunduracağını ve gelecek hakkında farklı bir plan yapacaklarını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Kuzey Kore’nin “farklı bir plan” ortaya koyması durumunda güvenlik ve ekonomik olarak ilerleme kaydedebileceğini anlatan Tillerson, bunun da ancak Kuzey Kore’nin nükleer çalışmalarına son vererek, gerçekleşebileceğini kaydetti.

"Diğer ükelerin ABD değerini özümsemesini bekleyemeyiz"

Tillerson ayrıca, "Donald Trump yönetimi altında diğer ülkelerdeki insan hakları ihlallerinin gündeme getirilmediği" yönünde eleştiriler yapıldığını belirterek, bunlara tepki gösterdi.

Diğer ülkelerin ABD'nin değerlerini özümsemesini şart koşamayacaklarını belirten Tillerson, "ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atarak diğer ükelerin ABD değerini özümsemesini bekleyemeyiz." diye konuştu.

Böyle bir beklentinin diğer ülkelerle kurulan ilişkilerde bir "sorun" haline dönüştüğüne işaret ederek, ekonomik ve güvenlik anlamında sorunlar yaşandığını bildiren Tillerson, "Bu elbette ki ABD'nin özgürlük ve insan hakları ihlalleri konusunda sessiz kalacağı anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: Kuzey Kore, abd, tillerson, abd kuzey kore
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