  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı

ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı

ABD Savunma Bakanı Mattis, Kuzey Kore'nin ABD ya da müttefiklerine karşı nükleer silah kullanması durumunda gereken karşılığı göreceğini açıkladı.

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ABDden Kuzey Koreye uyarı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore'nin ABD ya da müttefiklerine karşı nükleer silah kullanması durumunda gereken karşılığı göreceğini açıkladı.

Kuzey Kore'ye karşı ittifakı güçlendirmek amacıyla ilk yurt dışı ziyaretini Seul'e yapan Mattis, Güney Koreli mevkidaşı Han Min Koo ile düzenlediği basın toplantısında "Kuzey Kore'nin ABD'ye ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer silah kullanımı, etkili ve kuvvetli bir şekilde karşılık görecektir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin nükleer silah programını geliştirmeye ve tehditkar söylemine devam ettiğini belirten Mattis, "Yarımadada ve bölgede istikrarı sağlamak için barışçıl bir politika izleyen Kore Cumhuriyeti'nin yanında duruyoruz." dedi.

Güney Kore Savunma Bakanı Han da Amerikalı mevkidaşının endişelerine katıldığını dile getirerek Kuzey Kore'nin uluslararası toplumu "pervasızca tehdit ettiği" ve Kore Yarımadası'nda "ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğu" değerlendirmesinde bulundu.

ABD füze savunma sistemi Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunmasının (THAAD) Güney Kore'ye konuşlandırılması, Mattis'in ziyaretinde gündemin üst sıralarında yer aldı.

Mattis, Güney Kore'deki temaslarının ardından Japonya'ya geçmeyi planlıyor. AA 

Etiketler: ABD Savunma Bakanı Mattis, Kuzey Kore, abd
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