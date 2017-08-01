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ABD'den Kuzey Kore'ye seyahat yasağına revizyon

ABD, Kuzey Kore'ye yönelik seyahat yasağının, gazetecileri, insani yardım çalışanlarını ve ülkeye gitmesi "ulusal çıkarlara" uygun olan diğer kişileri kapsamayacağını bildirdi.

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ABDden Kuzey Koreye seyahat yasağına revizyon

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2017'de yürürlüğe girecek seyahat yasağının, gazetecileri, insani yardım çalışanlarını ve ülkeye gitmesi "ulusal çıkarlara" uygun olan diğer kişileri kapsamayacağı ifade edildi.

Bakanlık yetkilileri, kararın 2 Ağustos Çarşamba günü yayınlanacak resmi gazetede yer alacağı ve yılda yaklaşık 100 kişinin seyahat yasağından muafiyet için başvuruda bulunmasının beklendiğini açıkladı.

Kuzey Kore'ye yönelik yasağı eğer iptal edilmezse en az 31 Ağustos 2018'e kadar devam edecek. Yasağı muafiyet başvurusu yapmadan delmeye çalışanlar, para cezası ve 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak.

Amerikalı öğrencinin ölümü etkili olmuştu

Kuzey Kore'ye getirilen seyahat yasağında, Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in ülkedeki tutukluluk süresinin ardından hayatını kaybetmesi etkili olmuştu.

Virginia Üniversitesi öğrencisi Warmbier, geçen yıl turist olarak gittiği Kuzey Kore'de bir otelden "propaganda tabelası" çaldığı ve böylece "devlete karşı suç işlediği" gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Yargılama sonucunda 15 yıl ağır iş cezasına çarptırılan Warmbier, tutuklandıktan bir süre sonra beyin dokusunun ciddi hasar görmesi nedeniyle komaya girmişti.

Kuzey Kore'de 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tıbbi destekle Ohio eyaletindeki evine getirilen genç, serbest kalmasından günler sonra hayatını kaybetmişti.

Etiketler: abd, Kuzey Kore
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