  • 04 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.435
    EURO 4.083
  • BIST 110010.49
    ALTIN 147.267
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'den Kuzey Kore'ye sert uyarı

ABD'den Kuzey Kore'ye sert uyarı

ABD Savunma Bakanı Mattis, "ABD'ye, Guam dahil olmak üzere topraklarına ya da müttefiklerimize yönelik herhangi bir tehdit olursa çok sert askeri karşılık vereceğiz" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDden Kuzey Koreye sert uyarı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore'yi sert bir şekilde uyararak, ABD'ye veya müttefiklerine yönelik bir tehdit olması durumunda "çok sert askeri karşılık" vereceklerini söyledi.

Mattis, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore'yi uyardı.

James Mattis, "ABD'ye, Guam dahil olmak üzere topraklarına ya da müttefiklerimize yönelik herhangi bir tehdit olursa çok sert askeri karşılık vereceğiz." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kriterlerine uyması gerektiğini vurgulayan Mattis, şunları kaydetti:

"Kim Jong-Un, BMGK'nın ortak sesini önemsemelidir. Bütün üye ülkeler, Kuzey Kore tehditine karşı birleşmiş durumdalar ve Kuzey Kore'nin bölgede nükleer gücünü terk etmesi fikrinde buluşmuşlardır. Çünkü biz herhangi bir ülkenin tamamen yok edilmesini istemiyoruz, isim belirtmek gerekirse ise bu Kuzey Kore'dir."

ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı "çok sayıda askeri seçenekleri" olduğunu vurgulayan Mattis, Başkan Donald Trump'la da konuya ilişkin görüşeceklerini kaydetti.

Etiketler: Kuzey Kore, abd, james mattis
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER