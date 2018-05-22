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ABD'den Kuzey Kore'ye hem övgü hem tehdit

ABD, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan tarihi zirve için hatıra parası bastırdı. Paraların üzerinde Kim için "yüce lider" ifadesi kullanıldı.

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ABDden Kuzey Koreye hem övgü hem tehdit

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasında, 12 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan zirve için hazırlıklarını sürdürüyor.

Singapur'da yapılacak zirve öncesi Beyaz Saray, Trump-Kim görüşmesi anısına bastırılan hatıra paralarını tanıttı. Bastıralan paranın üzerinde Kore lideri Kim Jong-un için "yüce lider" anlamına gelen "supreme leader" ifadesi dikkat çekti.

Libya benzetmesi

Bir yandan ABD'nin "yüce lider"li paraları basılırken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, Başkan Donald Trump'ı "oyalamaması" uyarısı yaptı.

Pence, Fox News kanalına verdiği röportajda bunun "büyük bir hata olacağını" söyledi.

Mike Pence ayrıca, ABD ile nükleer bir anlaşma yapmaması durumunda "Kuzey Kore'nin akıbetinin Libya gibi olabileceğini" ifade etti.

Bu arada zirve hazırlıkları kapsamında Güney Kore lideri Moon Jae-in, Trump ile bugün Washington'da bir görüşme yapacak. İkilinin, planlanan zirveyi ele alması bekleniyor.

Kuzey Kore tehdit etmişti

Kuzey Kore, nükleer silahlardan vazgeçilmesi konusunda ABD'nin ısrar etmesi halinde, Trump ve Kim arasında yapılması planlanan zirvenin yeniden değerlendirilebileceğini söylemişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yüce lider, Kuzey Kore, Kim Jong-un, hatıra parası, abd, Trump
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