ABD’den Kuzey Kore’ye gövde gösterisi

ABD ve Güney Kore ortak tatbikat düzenledi.

Tatbikatın ABD Başkanı Donald Trump’ın Asya ziyareti sırasında düzenlenmesi dikkat çekici.

Kore yarımadasının doğu kıyılarında, Güney Kore ile ortak düzenlenen tatbikata ABD üç uçak gemisiyle katılıyor. Bu, son on yıl içinde, üç uçak gemisinin bir araya geldiği ilk tatbikat.

Güney Kore Savunma Bakanlığı sözcüsü de yapılan tatbikatın gövde gösterisi olduğunu şu sözleriyle kabul ediyor: "Tatbikatın amacı, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı caydırıcılık geliştirme ve kışkırtıcı eylemlerine karşı hazırlıklı olduğumuzu göstermektir."

Cumartesi günü başlayan tatbikat yarın sona erecek.

Kuzey Kore tehdidi

Kuzey Kore ile ABD ve bölge ülkeleri arasındaki gerginlik Pyongyang yönetiminin art arda yaptığı füze testleri ve nükleer denemelerle yükselmişti. Karşılıklı açıklamalar hakaret boyutlarına ulaşmıştı.

Kuzey Kore son olarak Trump’ın asya gezisi için “yıkıcı” nitelemesi yapmış, ABD’nin bölgede savaş çıkarmaya çalıştığını iddia etmişti.



Reuters