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Buradasınız : » » ABD'den Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar

ABD'den Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar

ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerinde önemli rol oynadığı iddia edilen 2 üst düzey kamu yetkilisini hakkında yaptırım kararı aldı.

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ABDden Kuzey Koreye ek yaptırımlar

ABD, Kore İşçi Partisinin kontrolündeki Kore Askeri Endüstri Bakanlığı Direktör Yardımcısı Kim Jong Sik ve Kore Merkezi Komitesi Başkan Yardımcısı Ri Pyong Chol'un yaptırım listesine eklediğini bildirildi. 

Kuzey Kore'nin kitle imha silahı geliştirmeye yönelik süregelen faaliyetlerinde önemli rol oynadığı belirtilen 2 yetkilinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 22 Aralık'ta açıklanan yaptırım listesinde de yer aldığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Kasım'da Kuzey Kore'yi "teröre destek veren devlet" olarak tanıyacağını açıklamıştı. OFAC, bu açıklamanın ardından 21 Kasım'da ülkenin ticaret faaliyetlerini kısıtlamak için 1 kişi, 13 şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore, ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinde İran, Sudan ve Suriye'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Söz konusu listeye 2'nci kez eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008'de çıkarılmadan önce 20 yıl listede kalmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Pyongyang, Kuzey Kore, abd, Kim Jong Un
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