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Buradasınız : » » ABD'den Kuzey Kore konusunda yeni diplomasi açılımı

ABD'den Kuzey Kore konusunda yeni diplomasi açılımı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore ile ön koşulsuz doğrudan görüşmelerle sonuçlanabilecek yeni diplomatik açılım konusunda gerçek bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

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ABDden Kuzey Kore konusunda yeni diplomasi açılımı

Washington Post'un haberine göre, Kış Olimpiyat Oyunları için Güney Kore'yi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore konusunda iki önemli görüşme yaptı.

Pence, dönüş yolunda Air Force Two uçağında gazetenin muhabirine verdiği özel demeçte, bu iki görüşmede Kuzey Kore ile daha fazla temas konusunda Güney Kore ile fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Mike Pence, yeni diplomatik açılımın, nükleer silahlardan arınmaya yönelik açık adımlar atana kadar Kim Jong-un rejimine uygulanan sert yaptırımlarının sona ermesi anlamına gelmeyeceğini, ancak bu bedeller ödetilirken aynı zamanda masaya oturulmasını öngördüğünü kaydetti.

PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in arka arkaya oturması dikkati çekmişti. Kim Yo-jong, törende Moon Jae-in ile de el sıkışmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Mike Pence, Kuzey Kore, güney kore, abd
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