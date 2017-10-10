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ABD'den Kuzey Kore gerilimini artıracak adım

Amerikan donanmasının en güçlü görev grubu Basra ve Kuzey Kore açıklarına ilerliyor.

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ABDden Kuzey Kore gerilimini artıracak adım

ABD, Basra Körfezi ve Kore Yarımadası çevresindeki deniz gücünü artırıyor. Amerikan Savunma Bakanı James Mattis ordudan Kuzey Kore ile ilgili atılacak adımlar için hazır olmasını istedi.

Amerikan donanmasının en güçlü görev grubunu oluşturan Theodore Roosevelt uçak gemisi beraberindeki savaş gemileri ile San Diego'dan ayrıldı.

Görev grubunun Basra Körfezi'ndeki 5'inci filo ile Kore Yarımadası açıklarındaki 7'nci filoya katılacağı açıklandı.

Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore ile ilgili alınacak kararlar için ordudan hazır olmasını istedi.

Pentagon bu hareketlenmeyi rutin olarak tanımlasa da, talimat askeri operasyonun yaklaştığı şeklinde yorumlanıyor.

Bu intikalde intikalde 7 bin 500 Amerikan askeri de bulunuyor.

ABD Başkanı Trump aylardır Kuzey Kore ile ilgili askeri seçenekten başka çözüm olmadığını belirtiyor.

Buna karşın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, diplomasinin tek çözüm olduğu görüşünde. 

Etiketler: ruhani, Kuzey Kore, Kim Jong Un, james mattis, iran, Basra, ABD Donanması, abd
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