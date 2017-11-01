  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD'den Küba'ya yönelik ambargoların kaldırılmasına ret

ABD'den Küba'ya yönelik ambargoların kaldırılmasına ret

ABD, 1992'den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oylanan ve Küba'ya uygulanan ekonomik ambargoya son verilmesini talep eden karar tasarısına ret oyu verdi.

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ABDden Kübaya yönelik ambargoların kaldırılmasına ret

BM Genel Kurulu'nda yapılan toplantıda, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ambargonun sonlanması talep eden tasarı, bu yıl 26. kez oylandı.

Küba'ya yönelik ambargoları kınayan ve kalkmasını isteyen tasarı BM Genel Kurulu'ndaki oylamada 191 ülke tarafından desteklendi. ABD ise tasarıda ret oyu kullandı. Oylamada İsrail de ret oyu verdi.

Küba ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde 2015'te Washington ve Havana'da karşılıklı büyükelçiliklerin yeniden açılmasıyla BM Genel Kurulu'nda 1992 yılından beri oylanan bu tasarıya karşı çıkan ABD, geçen yıl ilk kez çekimser oy kullanmıştı.

Bağlayıcılığı bulunmayan BM Genel Kurulu kararı tavsiye niteliği taşıyor ve uluslararası toplumun tutumunu gösteriyor. ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargolar ilk kez 1960 yılında başlamış ve ilerleyen yıllarda kapsamı daha da genişlemişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Küba halkı insan hakları ve temel özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı sürece, ABD bu platformda ya da nerede olursa olsun yalnız kalmaktan korkmuyor. İlkelerimiz bir oy için satılık değil." dedi.

Kaynak: AA

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