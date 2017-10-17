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ABD'den Kerkük açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kerkük'teki olaylara ilişkin, bölgedeki bütün taraflara askeri aktiviteleri koordineli bir şekilde yapmaları ve sükuneti sağlamaları yönünde çağrı yaptı.

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ABDden Kerkük açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kerkük kentindeki olaylara ilişkin, bölgedeki bütün taraflara askeri aktiviteleri koordineli bir şekilde yapmaları ve sükuneti sağlamaları yönünde çağrıda bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Kerkük ve civarında yaşanan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert açıklamasında, "ABD Irak, Kerkük civarında şiddet olayları yaşandığına dair haberlerden kaygı duymaktadır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bütün taraflara askeri aktiviteleri koordineli bir şekilde yapmaları ve sükuneti sağlamaları yönünde çağrı yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Tartışmalı bölgelerde Irak anayasası ile uyumlu olarak merkezi ve bölgesel hükümetlerin ortak barış çabalarını desteklediklerini aktaran Nauert, bu hükümetlerin yönetimlerinden yetkililerle beraber tansiyonun düşürülmesi, çatışmaların önlenmesi ve diyaloğun gelişimi için çalıştıklarını duyurdu.

Nauert, şunları kaydetti:

"Bütün tarafların, etnik ve dini çatışma çıkmasını isteyen Irak düşmanlarının provokasyonlarına gelmemesini şiddetle öneriyoruz. Özellikle ise DEAŞ'ın ortadan kaldırılması için yapacak çok şey var, Irak ve Kürt güçleri arasındaki gerginlik bu önemli görevi etkiliyor. ABD, Iraklı partnerleriyle DEAŞ'ın yenilmesi için çalışmaya devam edecektir."

Etiketler: abd, Kerkük, heather nauert
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