  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » ABD'den Katar'a 1,1 milyar dolarlık satış

ABD'den Katar'a 1,1 milyar dolarlık satış

Katar'a ait F-15QA savaş uçaklarının dizayn ve inşaat hizmetleri için askeri alım talebi ABD Dışişleri Bakanlığınca onaylandı.

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ABDden Katara 1,1 milyar dolarlık satış

ABD Dışişleri Bakanlığının, Katar'ın kendi bünyesindeki F-15QA uçaklarının dizayn ve inşaat hizmetleri konusunda 1,1 milyar dolarlık askeri alım talebini onayladığı bildirildi.

Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan Katar'ın ilgili hizmet satın alma talebinin maliyetinin 1,1 milyar dolar olduğu ifade edilen açıklamada, Ajansın Kongreyi talebin kabulüne ilişkin bilgilendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Katar, Basra Körfezi'ndeki siyasi istikrar için önemli bir güçtür. Ortak savunma menfaatlerimiz ilişkilerimizi güçlü tutmaktadır ve Katar Emirlik Hava Kuvvetleri, Katar'ın güvenliğinde önemli bir rol oynamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, inşaat, siber güvenlik ve kuvvet koruma altyapıları için asil yüklenicinin daha sonra rekabetle belirleneceği bilgisi paylaşıldı.

Katar daha önce de ABD'den 12 milyar dolar değerinde 72 adet F-15E uçağı satın almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: katar, abd, katar uçak, F-15QA
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