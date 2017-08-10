  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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ABD'den Katar çıkartması

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm Finansmanıyla Mücadele Müsteşarı Marshall Billingsley'in, başkent Doha'da Katarlı yetkililerle bir araya geldiği bildirildi.

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ABDden Katar çıkartması

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm Finansmanıyla Mücadele Müsteşarı Marshall Billingsley'in, başkent Doha'da Katarlı yetkililerle bir araya geldiği bildirildi.

Katar Haber Ajansı QNA'nın haberine göre, Billingsley'in Başbakan Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile görüşmesinde iki ülke arasındaki iş birliği ve bunun güvenlik alanında geliştirilmesi konuları ele alındı.

Haberde, Billingsley'in, Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah bin Suud Al Sani ile yardımcısı Fehd bin Faysal Al Sani ve Katar Başsavcısı Ali bin Fatis el-Merri ile de görüştüğü kaydedildi.

Billingsley'in Katar ziyareti, Körfez krizinin çözümüne destek vermek için bölgeye gönderilen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking ve ABD'li emekli General Anthony Zinni'nin ziyaretiyle eş zamanlı gerçekleşti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti.

Amerikalı diplomatlar Bahreyn'de

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'nin, Körfez krizinin çözümüne destek vermek için bölgeye gönderilen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking ve ABD'li emekli General Anthony Zinni ile bir araya geldiği bildirildi.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberine göre, Kral Al Halife ile ABD'li heyetin ülkenin batısındaki Es-Safiriyye Sarayı'nda gerçekleşen görüşmesinde, bölgede yaşanan son gelişmeler ile ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.

Başkent Manama'da Dışişleri Bakanlığındaki görüşmede ise Bakan Al Halife, ABD'nin terörle mücadele ve bölgenin istikrarını koruma konusunda harcadığı çabalardan övgüyle bahsetti.

Al Halife, Bahreyn'in, bölge ülkelerinin bugününü ve geleceğini tehdit eden terör tehlikesiyle mücadele bağlamında söz konusu çabalara her zaman destek olduğunu yineledi.

Zinni ise bölgenin güvenliğini korumak için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı ve Bahreyn yönetiminin bu hedefin gerçekleşmesi için harcadığı çabayı övdü.

Körfez krizinde ara buluculuk çabalarına destek için bölgeye gelen ABD'li diplomatlar, geçen pazartesi günü Kuveyt'teki temaslarının ardından Katar'a geçmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti.

Etiketler: katar, katar krizi, körfez ülkeleri
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