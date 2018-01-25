ABD'den kafa karıştıran açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısında bir araya gelmişti.

ABD'den Türkiye'ye 'güvenli bölge' önerisi

Bakan Çavuşoğlu, Tillerson ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada kendisine, "Size roketler geliyor. Biz önceden 10 kilometrelik hat düşünüyorduk, esasen 30 kilometre olabileceğini öngörüyoruz ki bu sizin durumunuzu ancak karşılıyor. Suriye sınırı boyunca bir güvenli hat olsun ki size terör saldırısı yapılmasın" dediğini aktarmıştı.

Tillerson'dan "güvenli bölge" konusuna yalanlama

Çavuşoğlu'nun bu açıklamasının ardından Tillerson'dan bu açıklamayı yalanlar nitelikte açıklama geldi.

Rex Tillerson, "Bir dizi olası seçeneği tartıştık, ama Suriye'de güvenli bölge oluşturulması yolunda bir öneride bulunmadık" dedi.

Pentagon: Türkiye ile görüşmelerimiz sürüyor

ABD Savunma Bakanlığı(Pentagon) bugün tekrar güvenli bölge konusuyla ilgili, "Türkiye ile Suriye sınırı boyunca bir "güvenli bölge" oluşturma ihtimalini görüşmeyi sürdürüyoruz." açıklaması yapıldı.

Pentagon, ayrıca terör örgütü PYD/YPG'ye silah desteğine ilişkin olarak "Verdiğimiz silahları yakından takip ediyoruz, Türkiye ile konuya ilişkin görüşmelerimiz sürüyor." açıklaması yapıldı.

Tillerson: Suriye'de 'güvenli bölge' için Türkiye ile çalışabiliriz



