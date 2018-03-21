ABD'den, Kabil'deki terör saldırısına kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, terör saldırısına yönelik yazılı açıklama yaptı.

"Kabil Üniversitesi'nde gerçekleşen ve en az 28 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu saldırıyı sert bir şekilde kınıyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralıların ailelerinin acılarını paylaşıyoruz." ifadelerini kullanan Nauert, ABD'nin, Afganistan'da kalıcı bir barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanması için Afgan halkını desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 26 kişinin hayatını kaybetmişti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi yaptığı açıklamada, saldırganın, Kabil Üniversitesi yakınındaki nevruz kutlamalarına giden kalabalığın arasına girerek üzerindeki bombayı patlattığını, saldırıda çoğu sivil 26 kişinin yaşamını yitirdiğini 18 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA