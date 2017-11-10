  • 10 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » ABD'den istifa eden Lübnan Başbakanı Hariri'ye destek

ABD'den istifa eden Lübnan Başbakanı Hariri'ye destek

ABD'li bakan Tillerson, istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri’ye “ABD’nin güçlü bir müttefiki olarak” saygı duyduklarını kaydetti.

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ABDden istifa eden Lübnan Başbakanı Haririye destek

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, geçen hafta sonu Riyad'da istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Hariri'nin güçlü bir ortak olduğunu açıkladı.

Tillerson, Lübnan topraklarında vesayet savaşlarına fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.

ABD’nin Lübnan’ın istikrarını desteklediğini vurgulayan Tillerson, Washington’un Lübnan’ın istikrarını tehdit edecek her türlü adıma karşı olduğunun altını çizdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı 'dön' çağrısında ısrarcı

Lübnan'da ise tüm siyasi taraflar ülkenin istikrarının muhafazası için Saad Hariri'nin ülkeye dönüşü için birleşmiş durumda. 

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn da Hariri'nin Suudi Arabistan'da yaptığı istifa açıklamasını kabul etmiş değil. 

Hariri'nin Suudi Arabistan'da zorla tutulduğunu ima eden açıklamalar yapan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hariri'nin Beyrut'a dönmesi için yaptığı çağrıyı yineledi.

Cumhurbaşkanı Avn, konuyu Hristiyan Marunilerin Patriği Butros el Rai ile de görüştü. Rai'nin gelecek hafta Suudi Arabistan'a giderek Hariri ile görüşmesinin Riyad yönetimi tarafından prensipte kabul edildiği bildiriliyor. 

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Saad Hariri, lübnan, Suudi Arabistan, tillerson, lübnan başbakanı
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