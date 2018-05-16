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ABD'den İsrail'e övgü: Hiçbir ülke daha ölçülü davranamazdı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, 62 Filistinliyi şehit eden ve 8 aylık bir bebeğin ölümüne neden olan İsrail'i, Hamas karşısında "ölçülü davrandığı" için övdü.

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ABDden İsraile övgü: Hiçbir ülke daha ölçülü davranamazdı

Haley, Hamas'ın "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya karar vermesinden çok önce ve yıllardır şiddeti kışkırttığını" savundu.

Salı günü Gazze'de yaşanan şiddet olayları üzerine dün acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Haley, "Bu konseydeki hiçbir ülke, İsrail'den daha ölçülü davranamazdı" dedi.

Haley, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmış olmasının, "barış görüşmeleri için bir önyargı oluşturmadığını ve barış beklentilerine hiçbir şekilde zarar vermediğini" öne sürdü. 

Gazze'de şehit sayısı artıyor

Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, 3 bin 188 kişi yaralandı.  İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilenen 8 aylık Leyla, katliamın "en küçük şehidi" oldu.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: nikki haley, israil, gazze, BM, abd
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