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Buradasınız : » » ABD'den İsrail'e 705 milyon dolarlık yardım

ABD'den İsrail'e 705 milyon dolarlık yardım

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Amerikan Birleşik Devletleri Kongresi'nin İsrail'in füze savunma sistemleri için 705 milyon dolarlık ödeneğe onay verdiğini belirtti.

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ABDden İsraile 705 milyon dolarlık yardım

Liberman yazılı açıklamasında, "ABD Kongresi'nin İsrail'in füze savunma programı için rekor bir meblağı onayladığını duyurmaktan mutluluk ve heyecan duyuyorum: 2018'de 705 milyon dolar" ifadelerine yer verdi.

Çok katmanlı füze savunma sistemini geliştirmeye devam edeceklerini aktaran Liberman, "Bize zarar vermeye çalışan düşmanlarımız geliştirdiğimiz tekniklere şaşıracak" dedi.

Liberman ayrıca, ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi başkanlığında Kongre'den bir heyetle yarın Kudüs'te bir araya gelerek, kendilerine teşekkürlerini ileteceğini aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: yardım, liberman, israil, abd
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