ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yeni yaptırımlar geldi.

Washington yönetimi, İran Merkez Bankası Başkanı ile bankanın üst düzey bir yetkilisine Hizbullah’a parasal destek sağladıkları gerekçesiyle yaptırım kararı aldı.

İran Merkez Bankası Uluslararası Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Ali Tarzali de söz konusu işlemleri organize ettiği gerekçesiyle yaptırıma tabi tutuldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin İran Merkez Bankası Başkanı ile ilgili durumun şaşırtıcı olmadığını ve Hizbullah’a destek verdiklerini tespit ettikleri her yetkiliye yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber