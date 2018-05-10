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ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, 6 kişi ve 3 kuruluşun Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklendiğini duyurdu.

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ABDden İrana yeni yaptırımlar

Söz konusu 6 kişinin 3'ünün İran doğumlu olduğunun yer aldığı açıklamada, 3 kuruluşun da İran'da kayıtlı bulunduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, listeye eklenen 6 kişinin ve bir kuruluşun İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkisi olduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü, ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceğini açıklamıştı.  

Kaynak: AA

Etiketler: yaptırım, iran, abd
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