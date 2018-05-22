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ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı: 5 İranlı daha listeye alındı

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yeni yaptırımlar kapsamında İran Devrim Muhafızları'ndan 5 kişiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

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ABDden İrana yeni yaptırım kararı: 5 İranlı daha listeye alındı

ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinden, yaptırım listesine alınan isimlerin; Mehdi Azarpisheh, Muhammed Caferi, Mahmud Kazemabad, Cevad Şir Amin ve Seyyed Muhammed Tehrani olduğu açıklandı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yaptırım, iran, abd
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