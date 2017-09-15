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ABD'den Irak'taki terör saldırılarına kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın güneyindeki Zikar ilinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıları kınadı.

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ABDden Iraktaki terör saldırılarına kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında, Irak'ta düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

En az 50 kişinin hayatını kaybettiği ve 80 kişinin yaralandığı saldırıyı kınadıklarını belirten Nauert, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıyı üstlendiğini kaydetti.

Nauert, "Bu korkunç saldırı nasıl vahşi bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gösterdi." ifadesini kullandı.

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Nauert, "Bu saldırı bütün Irak halkının DEAŞ'a karşı birlik olması gerektiğini bize hatırlatıyor." diye konuştu.

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki terör saldırıları, ABD'den Irak'taki terör saldırılarına kınama
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