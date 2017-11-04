  • 04 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » ABD'den Irak'ta siyasi görüşmelere başlanması çağrısı

ABD'den Irak'ta siyasi görüşmelere başlanması çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’yi arayarak, Irak Merkezi Yönetimi ile IKBY arasında siyasi görüşmelerin başlamasını temenni etti.

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ABDden Irakta siyasi görüşmelere başlanması çağrısı

Washington’dan Irak’ta siyasi görüşmelere başlanması çağrısı geldi. 

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

Tillerson, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi için siyasi müzakerelere başlanması temennisinde bulundu.

Ayrıca Irak’taki gerginlikten endişelendiğini de ifade eden Tillerson, IKBY’nin anayasal haklarını desteklediklerini belirtti.

Neçirvan Barzani ise, merkezi yönetimin askeri ilerleyişinden kaygılandıklarını, siyasi müzakerelere hazır olduklarını dile getirdi.

Barzani, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası toplumdan, Irak Merkezi yönetimini diyaloğa zorlamasını istedi.

TRT HABER


 

Etiketler: abd, IKBY, tillerson, Neçirvan Barzani
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