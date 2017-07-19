  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD'den Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne 'referandum' uyarısı

ABD'den Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne 'referandum' uyarısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yapmayı planladığı "bağımsızlık referandumu"ndan kaygı duyduklarını açıkladı.

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ABDden Irak Kürt Bölgesel Yönetimine referandum uyarısı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis ile görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Kubis'le Irak'ta Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasından sonraki durumu ve yerlerinden edilen halkın evlerine dönmesini konuştuklarını aktardı.

Görüşmede, Iraklı Kürtlerin meşru isteklerine saygı duyduğunu belirten Haley, "Her türlü bağımsızlık referandumu, Irak için öncelikli olan DEAŞ ile mücadele ve ülkenin tüm Iraklılar için istikrarlı hale getirilmesi hedeflerinden dikkatlerin dağılmasına neden olur. Bundan kaygılıyız." ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, IKBY parlamentosunda yer alan siyasi parti temsilcileriyle 7 Haziran'da Erbil'de yaptığı toplantıda "bağımsızlık referandumu" için 25 Eylül tarihinin belirlendiğini açıklamıştı. AA

Etiketler: referandum, Musul, Kuzey Irak, kubis, Irak, haley, DEAŞ, abd
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