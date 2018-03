ABD'den İncirlik ve El Udeyd'den çekileceği iddialarına yanıt

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "ABD, ne Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

The US is not leaving Incirlik Air Base in Turkey, nor is the US leaving Al Udeid AB, Qatar. These reports are false and without merit.

Aynı dakikalarda ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığının (AFCENT) resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda da "ABD'nin Türkiye ve Katar'daki İncirlik ve El Udeyd hava üslerinden ayrılıyor olduğunu iddia eden haberlerin sıfır gerçekliği var." denildi.

There is zero credibility to news reports asserting the U.S. is leaving Incirlik and Al Udeid air bases in Turkey and Qatar. These unhelpful reports feed mistrust and division among regional partners at a time when we need to work together to address shared security concerns.