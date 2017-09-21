  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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ABD'den IKBY'ye sert uyarı: Sonucu ağır olur

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referanduma "sert bir şekilde" karşı olduklarını bildirdi.

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ABDden IKBYye sert uyarı: Sonucu ağır olur

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referanduma "sert bir şekilde" karşı olduklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'a komşu ülkelerin tamamının planlanan referanduma karşı olduğuna dikkati çekti.

"ABD sert bir şekilde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna karşı çıkmaktadır." ifadesini kullanan Nauert, Bağdat ile Erbil arasında müzakere yapılması çağrısında bulundu.

Sözcü Nauert, "Bu referandum gerçekleşirse büyük olasılıkla Bağdat'la müzakere olmayacak ve bunun ötesinde uluslararası toplumun müzakereye vereceği desteğin önüne geçilmiş olacak." değerlendirmesini yaptı.

Referandumda ısrar edilmesi halinde bunun Kürtler dahil bütün Iraklılar için sonucunun ağır olacağını
vurgulayan Nauert, referandum tartışmalarının terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen mücadeleyi "kötü etkilediğini" de kaydetti.

Nauert, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Referandum Irak Kürdistanı'ndaki ticari ilişkileri tehlikeye sokmaktadır ve referandum Irak'ın uluslararası müttefikleri istemese dahi yapılan her türlü yardımı etkileyecektir. Bu ise böylesi zor bir durumun en basit gerçeğidir. Aksine, bizim Kürt liderlere alternatif olarak çağrısını yaptığımız gerçek bir müzakere, Iraklı Kürtlerin haklı dertlerine çözüm sözü barındırmaktadır ve bu bütün Irak halkının yararına olan Bağdat-Erbil arasında yeni ve yapıcı bir yol olacaktır.

Referandum süreci Kürtleri bir araya getirdi, yaklaşık iki yıldır ilk defa Kürt parlamentosunu canlandırdı ve önemli konular uluslararası ortamlara taşındı. Referandumun kendisi ABD ve uluslararası toplumun desteklediği alternatif yol göz önünde bulundurulduğunda gereksizdir."

Etiketler: abd, IKBY, ırak referandum, heather nauert, Kerkük, Barzani, ıkby referandum
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