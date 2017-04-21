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Buradasınız : » » ABD'den IKBY'ye milyonlarca dolarlık yardım

ABD'den IKBY'ye milyonlarca dolarlık yardım

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Yaver, "ABD Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında IKBY'ye verilmek üzere 200 milyon dolarlık bir yardım bütçesi ayırdı." dedi.

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ABDden IKBYye milyonlarca dolarlık yardım

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önümüzdeki yıl iki Peşmerge tugayı için eğit donat programı başlatacağı belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, yaptığı açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında IKBY'ye verilmek üzere 200 milyon dolarlık bir yardım bütçesi ayırdı. Bu bütçenin yarısı, iki Peşmerge tugayının eğitiminde kullanılacak." dedi.

ABD Savunma Bakanlığının aldığı mali destek kararının henüz proje aşamasında olduğunu belirten Yaver, "Söz konusu kararın onaylanması ve paranın gelmesi halinde iki tugayın eğitimine başlanılacak. Paranın geri kalan kısmının ise yedek silah parçaları ile Peşmerge'nin ulaşım ve iletişim sistemlerine harcanması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Eğit donat programının uygulanacağı iki Peşmerge tugayının henüz belirlenmediğini kaydeden IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri , "ABD Kerkük'teki 1'inci ve 2'nci Piyade Tugayı'nı hafif ve ağır silahlar olmak üzere tamamen donattı. Şimdi kentin güney ile kuzeybatısında görev alıyorlar." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki gün Peşmerge güçleri için Irak'a 295, 6 milyon dolarlık silah satışını onayladığını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı arasında 12 Temmuz 2016'da Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasına ilişkin daha kapsamlı işbirliğini öngören bir askeri protokol imzalanmıştı. Bu protokole göre, ABD'nin Peşmerge maaşlarının temin edilmesi için 415 milyon dolarlık mali yardım vereceği bildirilmişti.

Etiketler: Peşmerge, IKBY, ABD Savunma Bakanlığı
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